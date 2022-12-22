Москва, 22 декабря, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Для популяризации трудоустройства подростков необходимо распространить на работодателей пониженную ставку страхового взноса. Об этом 22 декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания Государственного совета.

Government.ru Татьяна Голикова

По её словам, чтобы повысить «белую» занятость молодых людей в возрасте 14-18 лет следует распространить пониженный страховой взнос в размере 7,6% на работодателей, принимающих подростков на работу.

Голикова считает, что данный шаг позволит вывести данную занятость из «серой зоны», в которой не оплачиваются взносы.

Вице-премьер также напомнила о находящемся в Госдуме законопроекта об упрощении устройства на работу детей с 14-летнего возраста, который был внесен в нижнюю палату парламента в ноябре текущего года.