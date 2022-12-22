Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Молодой водитель автомобиля Porsche Cayenne S Денис Савинов, устроивший двойное ДТП со смертельным исходом на КАД Петербурга в ночь на 22 декабря, заключен под стражу на время следствия. Ему уже предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Жертвой дорожной аварии стала 60-летняя женщина, опытнейший врач-гинеколог.

Суд

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, такое решение вынес Петродворцовый районный суд по ходатайству следствия. Как установлено, 21-летний Савинов управлял автомобилем, принадлежащем его отцу, крупному петербургскому бизнесмену, в состоянии алкогольного опьянения.

Следуя по 117 км кольцевой автодороги, водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным автомобилем Opel Astra, которым управляла женщина-врач, после чего совершил столкновение с попутным автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП водитель «Опеля» скончалась на месте происшествия.

«От дачи показаний отказался. Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Савинову стражу по 20 февраля 2023 года», — сообщили в ОПС.