Москва, 22 декабря, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Мария Бутина (Единая Россия) заявила о необходимости учить лидеров общественного мнения в Российской Федерации работать с комментариями в соцсетях. Об этом она сообщила на заседании комиссии по суверенитету в Совете Федерации.

Martinsson Serg Соцсеть

По ее словам, лидеров российского общественного мнения необходимо научить работать с комментариями, учить такому жанру, как «политическая сатира».

Бутина пояснила, что сейчас такой жанр называется «троллинг».

«Это нужно высвечивать, чтобы сами граждане, заходящие в комментарии, видели, что это бред, и сами делали выводы», — сообщила она, добавив, что упор комментаторов из недружественных стран будет сделан на работу с регионами, которые находятся в составе России долгое время.

«Суть здесь в следующем: «Почему им всё, а нам ничего?» Вот эту риторику я уже четко отслеживаю в сети», — отметила Бутина, уточнив, что такие настроения нужно будет активно выявлять.

«Самая яркая тема, как это проявляется, — детские сады: «Почему там дают места, нам не дают места?» Вот это будет раскручиваться», — отметила она.