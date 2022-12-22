Вашингтон, 22 декабря, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Показатель продолжительности жизни в США стал самым низким за последние 25 лет. Об этом 22 декабря сообщают федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Карл Аксель Принценскольд. Преданность. 1888

«Предполагаемая продолжительность жизни населения США в 2021 году составила 76,4 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это на 0,6 года меньше, чем в 2020 году. При этом в 1996 году продолжительность жизни в США была 76,3 года.

Коэффициент смертности в 2021 году с поправкой на возраст вырос на 5,3% по сравнению с 2020-м. Основными причинами смертности стали болезни сердца, рак и COVID-19, увеличилось число смертей от передозировки наркотиками.