Москва, 22 декабря, 2022, 18:26 — ИА Регнум. Создать и внедрить академический курс, посвящённый основам российской государственности, для студентов предложила 22 декабря руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

Алексей Колчин ИА REGNUM Студенты

По её мнению, внедрение данного курса позволит формировать правильный фундамент ежедневно проводимой ребятами социально значимой работы.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости внедрения для молодёжи отдельного академического курса по истории. В текущей ситуации также важны просветительские проекты, а все необходимые для этого инструменты в стране есть. сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин считает задачей правительства дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний.

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