Москва, 22 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Министерство обороны России рассказало о подвиге сержанта Хабиба Хабиева, который он совершил в ходе специальной военной операции на территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Согласно опубликованным данным, сержант обеспечивал огневую поддержку наступающих подразделений Вооруженных сил России в составе артиллерийского взвода. В результате ответного огня из ствольной и реактивной артиллерии противника несколько российских военнослужащих получили ранения.

В ведомстве подчеркнули, что Хабиев, рискуя жизнью, вынес из-под обстрела раненых, организовал их эвакуацию, а также вернулся на позицию и продолжил корректировать огонь.

«Благодаря точным и своевременно переданным сержантом Хабиевым данным противнику был нанесен существенный урон, вследствие чего боевики отступили под натиском российских войск», — говорится в сообщении Минобороны.