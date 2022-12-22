Магас, 22 декабря, 2022, 17:46 — ИА Регнум. В одном из магазинов на рынке в Назрани (Ингушетия) произошел взрыв бытового газа, сообщили 22 декабря в региональном министерстве ГО и ЧС.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

«Спасателям отряда «Эрзи» поступила информация о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением в одном из магазинов по улице Фабричная в Назрани», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 22 декабря взрыв бытового газа с последующим пожаром произошёл в частном гараже возле жилого дома в Уссурийске Приморского края.

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