Грозный, 22 декабря, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что безумно горд получить из рук президента России Владимира Путина орден Александра Невского. Об этом 22 декабря он сообщил в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал главы Чечни Рамзана Кадырова Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Кадыров рассказал, что Путин подписал указ о награждении его орденом Александра Невского за большой вклад в социально-экономическое развитие Чечни, а также эффективное решение задач, имеющих важное государственное значение. Он отметил, что такая оценка его скромных заслуг в службе на благо Родины большая честь для него.

«Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук верховного главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота!» — написал глава Чечни, добавив, что Россия сейчас переживает сложный период.

Читайте также: Герасимов заявил о неуязвимости ракет «Кинжал» для украинских систем ПВО Он отметил, что в настоящее время враг делает попытки ослабить Россию, вытеснить устоявшиеся традиционные ценности, заменить их своими идеалами.

Как сообщало ИА REGNUM, под Соледаром киевских боевиков вытесняют с их позиций, они вынуждены отступать каждый день, рассказал командир спецназа «Ахмат», помощник главы Чечни Апти Алаудинов.