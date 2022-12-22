Молдавия, 22 февраля, 2005, 16:00 — ИА Регнум. Христианско-демократическая народная партия (ХДНП) планирует начать встречу с избирателями на площади Великого национального собрания в Кишиневе непосредственно после оглашения предварительных итогов выборов 6 марта. Как стало известно, генеральный комиссариат полиции муниципия Кишинев оспорил право ХДНП проводить такое мероприятие. Мэрия Кишинева отклонила протест комиссариата полиции. Можно предположить, что конфликт вокруг "молдавского майдана" будет одной из главных новостей последних предвыборных недель, сообщает сайт Moldova-2005.