В Генштабе заявили об ожесточённом характере боёв в зоне СВО
Герасимов заявил, что боевые действия с начала СВО проходят на обширной территории
Москва, 22 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Боевые действия с самого начала специальной военной операции носили ожесточённый характер и развернулись на обширной территории, сказал на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.
Он напомнил, что результатом активных наступательных действий стало освобождение Луганской Народной Республики, с минимальными потерями был взят город Мариуполь. Российские военные полностью контролируют побережье Азовского моря, а также территории Запорожской и Херсонской областей.
При этом ВСУ, несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, продолжили активное наступление за счёт мобилизации населения и наращивания военной помощи со стороны США и их союзников, добавил Герасимов.
Как сообщало ИА REGNUM, по словам Герасимова, линия боевого соприкосновения в зоне военной спецоперации составляет сейчас около 815 километров, обстановка стабилизирована.
Читайте также: Герасимов: украинский ВПК парализован ударами российских ракет