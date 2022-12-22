Москва, 22 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Боевые действия с самого начала специальной военной операции носили ожесточённый характер и развернулись на обширной территории, сказал на брифинге для иностранных военных атташе начальник Генштаба Вооружённых сил России генерал армии Валерий Герасимов.

Министерство обороны России Боевая работа групп огневого прикрытия армейской авиации в зоне проведения СВО

Он напомнил, что результатом активных наступательных действий стало освобождение Луганской Народной Республики, с минимальными потерями был взят город Мариуполь. Российские военные полностью контролируют побережье Азовского моря, а также территории Запорожской и Херсонской областей.

При этом ВСУ, несмотря на значительные потери среди личного состава и военной техники, продолжили активное наступление за счёт мобилизации населения и наращивания военной помощи со стороны США и их союзников, добавил Герасимов.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Герасимова, линия боевого соприкосновения в зоне военной спецоперации составляет сейчас около 815 километров, обстановка стабилизирована.

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