Москва, 22 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Молодые люди в России попали под шквал информационных атак в нынешней геополитической ситуации. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, «в связи с известными событиями» молодежь оказалась в уязвимом положении, он добавил, что информационное противоборство всегда имело место, «но сейчас приобрело особо острый характер».

«В связи с известными событиями геополитического характера молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в весьма уязвимом положении», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что задача правительства — дать молодым людям прочную опору в виде достоверных знаний, а также разработать и внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности.

Как сообщало ИА REGNUM, создать и внедрить академический курс, посвящённый основам российской государственности, для студентов предложила 22 декабря руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева.

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