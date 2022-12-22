Москва, 22 декабря, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Большая часть экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса из Российской Федерации отгружается в дружественные страны. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе России.

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По словам главы центра Дмитрия Краснова, в настоящий момент 81% от общего объема экспорта продукции аграрно-промышленного комплекса поставляется в дружественные страны.

Чиновник также отметил, что российский аграрный экспорт начал системно развиваться сравнительно недавно, после старта федерального проекта «Экспорт продукции аграрно-промышленного комплекса».

Он добавил, что несмотря на это, удалось достичь значительных результатов. Так, в текущем году объем поставок может составить более 40 млрд долларов, это почти в два раза больше показателя 2017 года.

«Одним из факторов успеха стало правильное определение приоритетных направлений — это прежде всего рынки Азии, Персидского залива и Африки», — приводит пресс-служба его слова.