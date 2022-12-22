Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. На промышленных предприятиях Петербурга и Ленобласти на фоне развития производственных мощностей в условиях дефицита рабочего персонала увеличили приём на работу мигрантов из Средней Азии. По прогнозу промышленников, в 2023 году доля трудовых мигрантов в структуре персонала будет расти.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Как сообщает 22 декабря «Деловой Петербург», нехватка рабочих всех основных специальностей на одном из петербургских предприятий привела к тому, что доля иностранцев в составе коллектива за последние полгода увеличилась с 2% до 9%. В следующем году компания также намерена закрывать остающиеся свободные вакансии за счет мигрантов, доля которых среди новых сотрудников может достичь 60–70%.

«Удельный вес (количества мигрантов в структуре персонала) будет расти, в текущей демографической ситуации это неизбежно», — считает руководитель компании, слова которого приводятся в информации.

По словам гендиректора другого предприятия, больше всего иностранных работников среди слесарей, сборщиков, рабочих, есть они и среди инженерно-конструкторского персонала, в основном из стран ЕАЭС. Наибольший дефицит у петербургских промышленников возник среди специалистов высококвалифицированных рабочих специальностей, таких как сварщики 5–6-го разряда, операторы станков с ЧПУ.

По словам производственников, в целом иностранцы проявляют себя как работящие и исполнительные сотрудники, однако для них необходимо предусматривать перерыв на отправление религиозных обрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Петербурге больше всего средняя зарплата выросла в сфере производства — на 8%, или более чем на 5000 рублей, достигнув отметки в 71 500 рублей.