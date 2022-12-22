Краснодар, 22 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Белорусский завод «Гомсельмаш» планирует производить до 400 комбайнов ежегодно в Краснодарском крае. Об этом 22 декабря рассказал журналистам заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель во время рабочей поездки на федеральную территорию «Сириус».

President.gov.by Александр Лукашенко во время посещения ОАО «Гомсельмаш», 20 ноября 2020 года

Он сообщил, что власти края договорилось с руководством завода «Гомсельмаш» о создании в Краснодаре завода по производству комбайнов и жаток.

По словам Руппеля, за два-три года можно будет выйти на объем производства в 200-400 комбайнов ежегодно.

Чиновник также добавил, что при сотрудничестве с Белоруссией в регионе намерены собирать до 1,5 тысяч автобусов.