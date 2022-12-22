Берлин, 22 декабря, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Страны G7 собрали бюджетную помощь Киеву в размере $32,7 млрд долларов в 2022 году, сообщается в заявлении на сайте министерства финансов Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Болото

«На 2022 год мы мобилизовали $32,7 млрд бюджетной поддержки, чтобы помочь Украине закрыть дефицит финансирования на этот год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вся эта сумма выплачена киевскому режиму или в настоящее время находится в процессе передачи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расходы США на военную помощь Украине составили $45 млрд.

Кроме того, ранее в Конгресс США был внесен законопроект о государственном бюджете на 2023 год, который предполагает выделение почти $50 млрд на помощь Украине.

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