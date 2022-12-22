Москва, 22 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. О необходимости выстроить систему поддержки молодых людей 22 декабря на заседании Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодежь

«В целом всемерная система поддержки молодёжи должна действовать по всей стране, чтобы ей могли свободно пользоваться абсолютно все молодые люди», — подчеркнул он.

Путин убеждён, что молодые граждане России должны иметь возможность получать качественное образование.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе заседания Владимир Путин заявил, что следует действовать деликатно при проведении молодёжной политики.

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