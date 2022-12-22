Москва, 22 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Двое детей и один взрослый получили травмы в автоаварии на северо-востоке Москвы. Об этом 22 декабря сообщили в столичной ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла днем на Ярославском шоссе. По предварительным данным, водитель «Газели» столкнулся с автобусом МАЗ, остановившимся на остановке.

В результате ДТП пострадала женщина и двое детей. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По факту случившегося проводится административное расследование.