Херсон, 22 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Глава посёлка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Об этом сообщили 22 декабря ТАСС в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Взрывчатку заложили в машину, рассказал собеседник агентства. Других подробностей произошедшего пока нет.

Посёлок городского типа Любимовка расположен на левом берегу Днепра восточнее города Каховка.