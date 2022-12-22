Глава посёлка в Херсонской области погиб при подрыве автомобиля
В Херсонской области главу посёлка взорвали в автомобиле
Херсон, 22 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Глава посёлка Любимовка в Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Об этом сообщили 22 декабря ТАСС в экстренных службах.
Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв
Взрывчатку заложили в машину, рассказал собеседник агентства. Других подробностей произошедшего пока нет.
Посёлок городского типа Любимовка расположен на левом берегу Днепра восточнее города Каховка.