Москва, 22 декабря, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы продлил срок содержания под стражей журналиста Тамерлана Бигаева, экс-главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского, коммерческого директора компании Ксении Собчак «Осторожно Media» Кирилла Суханова, которых обвинили в вымогательстве крупной суммы денег у руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом 22 декабря сообщает ТАСС.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

По информации журналистов, фигурантам уголовного дела продлен срок содержания по стражей до 24 марта 2023 года (на три месяца).

Напомним, что фигурантов уголовного дела обвиняют в вымогательстве у Чемезова 11 млн рублей якобы за нераспространение порочащей его информации.

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