Путин о преемственности поколений: ключевая задача правительства
Путин назвал преемственность поколений ключевой задачей правительства РФ
Москва, 22 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Ключевая задача правительства России — обеспечить преемственность поколений. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.
По его словам, энергия и стремления молодёжи должны вносить вклад в укрепление страны, работать на Россию.
«Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», — сообщил Путин.
Ранее российский президент сообщил о том, что из-за ускорения темпа жизни людям стала чаще требоваться психологическая помощь.
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