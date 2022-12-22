Москва, 22 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Ключевая задача правительства России — обеспечить преемственность поколений. Об этом 22 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам реализации молодежной политики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, энергия и стремления молодёжи должны вносить вклад в укрепление страны, работать на Россию.

«Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений. Тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию, вносить вклад в укрепление родной страны», — сообщил Путин.

Ранее российский президент сообщил о том, что из-за ускорения темпа жизни людям стала чаще требоваться психологическая помощь.

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