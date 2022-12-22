Москва, 22 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. При проведении молодежной политики следует действовать деликатно, с таким заявлением выступил 22 декабря на заседании Госсовета президент Росси Владимир Путин.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодёжь

«Необходимо полностью исключить формализм и казенщину, чутко слышать запросы ребят», — сказал президент.

Заседание Госсовета 22 декабря посвящено молодежной политике. Обсуждаются предложения по разработке новой Стратегии реализации молодёжной политики в России до 2030 года.

Ранее в ходе заседания Владимир Путин заявил, что помочь молодежи, попавшей «под шквал информационных атак», нужно, дав ей «опору в виде достоверных знаний».