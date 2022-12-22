Москва, 22 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Для молодёжи необходимо внедрить отдельный академический курс по истории, сказал 22 декабря президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Президент отметил, что молодые люди попали под шквал информационных атак. В сложившейся ситуации следует дать прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить отдельный академический курс по истории, сказал глава государства, выступая на заседании Госсовета.

По словам Путина, в настоящее время особенно важны просветительские проекты, а все необходимые для этого инструменты в стране есть.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсовета будут представлены предложения по разработке новой стратегии реализации молодёжной политики в России до 2030 года.

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