В России внедрят отдельный курс истории для молодёжи
Путин сказал, что молодёжь попала под шквал информационных атак
Москва, 22 декабря, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Для молодёжи необходимо внедрить отдельный академический курс по истории, сказал 22 декабря президент России Владимир Путин.
Президент отметил, что молодые люди попали под шквал информационных атак. В сложившейся ситуации следует дать прочную опору в виде достоверных знаний и внедрить отдельный академический курс по истории, сказал глава государства, выступая на заседании Госсовета.
По словам Путина, в настоящее время особенно важны просветительские проекты, а все необходимые для этого инструменты в стране есть.
Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсовета будут представлены предложения по разработке новой стратегии реализации молодёжной политики в России до 2030 года.
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