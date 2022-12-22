Москва, 22 декабря, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Оказывать всестороннюю поддержку Всероссийскому движению молодёжи «Движение первых» призвал губернаторов президент России Владимир Путин. Об этом 22 декабря он сказал на заседании Госсовета по вопросам реализации молодёжной политики.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Руководителей регионов, присутствующих здесь коллег прошу оказывать новому объединению всестороннюю поддержку», — сказал Путин.

Он добавил, что система поддержки молодёжи должна действовать по всей стране, чтобы ей свободно могли пользоваться все молодые люди.

По его словам, у молодёжи должна быть возможность получать качественное образование, устраиваться на интересную работу, чувствовать поддержку государства при приобретении жилья и рождении детей.

Президент напомнил, что ранее прошёл первый съезд «Движения первых», на который приехали представители всех регионов.