Будапешт, 22 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Европарламент должен быть распущен, с таким заявлением выступил 22 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Европарламент

Так он прокомментировал недавний коррупционный скандал, в который оказалась замешана зампред ЕП Ева Кайли.

Парламент Евросоюза нужно формировать из депутатов национальных советов, так он будет работать более эффективно и вызывать больше доверия, считает Орбан.

Выборы в Европарламент, в соответствии с нынешними правилами ЕС, проходят отдельно от национальных, при этом ЕП не может не только принимать решений, но даже не обладает правом законодательной инициативы.