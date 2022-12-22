Москва, 22 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Подписан план сотрудничества советов безопасности России и Южной Осетии на 2023–2024 годы. Об этом 22 декабря сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совета безопасности России Евгений Аношин.

Kremlin.ru Николай Патрушев

По его словам, документ был подписан секретарём Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым и секретарём совбеза Южной Осетии Анатолием Плиевым.

Аношин уточнил, что, кроме этого, Патрушев и Плиев в ходе рабочей встречи в Москве обсудили вопросы, которые представляют взаимный интерес.

Читайте также: Представители Минобороны России и Южной Осетии провели переговоры в Москве