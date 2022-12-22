Москва, 22 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Людям чаще требуется психологическая помощь из-за ускорения темпа жизни. Об этом президент России Владимир Путин заявил 22 декабря в Манеже.

Эдвард Мунк. Тревога

Глава государства осмотрел выставку молодёжных проектов Дома молодёжи и пообщался с участниками. Один из них рассказал, что выучился на психиатра и психотерапевта.

По словам Путина, эти специальности востребованы в целом и в мире, и в России. Темп жизни меняется, становится мощным и быстрым.

«Всё бежит перед глазами. Человек нуждается часто в поддержке. Особенно таких специалистов, как вы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер заявил, что верит в Деда Мороза, как и «все нормальные приличные люди».

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