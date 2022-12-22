Донецк, 22 декабря, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Так называемое «новогоднее перемирие» с Киевом заключено не будет, с такими заявлениями выступили 22 декабря врио глав Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

В прежние годы ВСУ, наоборот, увеличивали количество обстрелов в праздники, в том числе религиозные, отметил Пушилин.

Никаким обещаниям ВСУ, даже если они и последуют, верить нельзя, об этом говорит многолетний опыт, сказал, в свою очередь, Пасечник.

Ранее с аналогичной оценкой выступили и в Киеве. Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов заявил, что перемирие будет возможно только тогда, когда российские войска покинут территорию, которую в Киеве считают своей.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что безопасность жителей всех регионов страны, включая те, которые вернулись в состав России в 2022 году, будет обеспечена.