Москва, 22 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под санкции, сможет предоставить правительство России. Соответствующий указ 22 декабря подписал президент Владимир Путин.

Администрация президента России Владимир Путин

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями», — говорится в указе.

Документ вступает в силу с 22 декабря и распространяется на возникшие с 3 мая 2022 года правоотношения.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин в начале мая подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия ряда стран. Под запретом оказались исполнение обязательств по сделкам и совершение финансовых операций и сделок с компаниями, а также лицами, попавшими под ответные санкции.