Путин разрешил одобрять сделки с лицами, попавшими под российские санкции
Правительству России разрешено одобрять сделки с попавшими под санкции лицами
Москва, 22 декабря, 2022, 16:47 — ИА Регнум. Временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под санкции, сможет предоставить правительство России. Соответствующий указ 22 декабря подписал президент Владимир Путин.
«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями», — говорится в указе.
Документ вступает в силу с 22 декабря и распространяется на возникшие с 3 мая 2022 года правоотношения.
Как сообщало ИА REGNUM, Путин в начале мая подписал указ об ответных экономических мерах на недружественные действия ряда стран. Под запретом оказались исполнение обязательств по сделкам и совершение финансовых операций и сделок с компаниями, а также лицами, попавшими под ответные санкции.