Санкт-Петербург, 22 декабря, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Спуск на воду новейшей большой дизель-электрической подводной лодки «Великие Луки» самого современного на сегодняшний день проекта 677 («Лада») состоится 23 декабря в АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге. Такое решение принял главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, которому доложили о готовности подлодки к спуску на воду.

admship.ru Подводная лодка «Санкт-Петербург» проекта 677

«После спуска подводная лодка пройдет этап достройки на воде, а затем приступит к испытаниям. Экипаж проходит подготовку по специальным программам в Учебном центре ВМФ», — рассказал главком ВМФ телеканалу «Санкт-Петербург», добавив, что неатомная часть подводных сил ВМФ России продолжит наращиваться параллельно с атомной.

Как сообщало ИА REGNUM, «Адмиралтейские верфи» строят подлодки проекта 677 «Лада», опираясь на результаты опытной эксплуатации головного корабля этого проекта «Санкт-Петербург», который служит на Балтийском флоте. На новых подлодках модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения и навигационный комплекс. Вторым кораблем серии стала подлодка «Кронштадт», спущенная на воду в 2018 году. После прохождения государственных испытаний она будет передана Северному флоту. В 2015 году была заложена подлодка «Великие Луки». Кроме того, «Адмиралтейские верфи» ведут строительство четвертой и пятой подводных лодок проекта 677, которыми станут «Вологда» и «Ярославль», заложенные в июне 2022 года.

Спроектированные АО «ЦКБ МТ «Рубин», подводные лодки проекта 677 предназначены для проведения самостоятельных операций против подводных лодок, кораблей и наземных целей противника в ограниченном районе, осуществления противолодочной обороны в прибрежных районах, узкостях и в проливных зонах, постановки минных заграждений и других задач.

Подлодки этого проекта могут эксплуатироваться в любом районе Мирового океана (кроме районов со сплошным ледовым покрытием) в любых метеоусловиях, в мелководных и глубоководных акваториях. Они имеют современную комплексную систему автоматизированного управления, более мощный гидроакустический комплекс и большую скрытность, которая достигается за счет сниженного уровня шума и меньшего водоизмещения. Корабль оснащается комплексом торпедно-ракетного вооружения. Предусмотрена возможность оснащения корабля воздухонезависимыми энергетическими установками с электрохимическими генераторами, значительно увеличивающими автономность и дальность плавания.