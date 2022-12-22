Чебоксары, 22 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Жителя Чувашии обвинили в убийстве ветерана Великой Отечественной войны. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По версии следствия, 71-летний обвиняемый проживал в квартире дома в селе Красные Четаи со своей 92-летней тетей, которая является ветераном Великой Отечественной войны.

В материалах дела указано, что 10 августа 2022 года в вечернее время в квартире фигурант уголовного дела нанес потерпевшей множественные удары, в результате женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он заключен под стражу.

Уточняется, что материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.