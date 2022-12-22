Москва, 22 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Обстановка на линии фронта в зоне проведения специальной военной операции стабилизирована, заявил 22 декабря начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Основные усилия войск в настоящее время сосредоточены на завершении операции на территории Донецкой Народной Республики, отметил он.

Линия боевого соприкосновения в зоне военной спецоперации составляет сейчас около 815 километров, добавил Герасимов.

21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что все поставленные в рамках СВО цели будут достигнуты.