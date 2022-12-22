Берлин, 22 декабря, 2022, 16:32 — ИА Регнум. За визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон скрывается желание США затянуть конфликт на Украине. Об этом пишет немецкое издание Junge Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

В статье отмечается, что с начала будущего года президенту США Джо Байдену, скорее всего, не удастся оказывать поддержку Киеву из-за того, что республиканцы будут контролировать палату представителей Конгресса. Поэтому хозяин Белого дома «использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия», говорится в статье.

Журналисты обращают внимание, что каждый президент США — угроза мира во всем мире, добавляя, что Байден превосходит всех своих предшественников.

«Вашингтон считает, что он всегда прав: от геноцидов в Корее и Вьетнаме до пропажи контейнеров с биологическим оружием Саддама Хусейна или уничтожения Ливии и всей Западной Африки», — заключается в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон выделил Киеву помощь в размере $1,85 млрд.