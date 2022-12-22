Москва, 22 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Западные страны с начала проведения военной спецоперации России поставили в Киев более 350 танков, 700 артиллерийских систем, 100 реактивных систем залпового огня, 30 вертолетов и не менее пяти тысяч беспилотников, заявил 22 декабря начальник генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка оружия НАТО киевскому режиму

«Наиболее значительный вклад» внесли США, Великобритания, Польша и Румыния, отметил Герасимов.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что объем поставок западного оружия для ВСУ достиг 97 млрд долларов, а в интересах Киева работают 500 спутников США и НАТО, включая 70 военных спутников.

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии подчеркнул, что все поставленные в рамках СВО цели будут достигнуты.