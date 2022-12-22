Москва, 22 декабря, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Вооруженные силы России с начала специальной военной операции поразили на Украине 1,3 тыс. критически важных объектов, заявил 22 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

ИА REGNUM Воздушная тревога во всех областях Украины подконтрольных ВСУ. Октябрь 2022

«В рамках операции высокоточными ракетами большой дальности поражено более 1300 критически важных объектов», — сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

По его словам, это позволило существенно снизить боевой потенциал ВСУ, нарушить систему управления войсками, а также парализовать работу ВПК и значительно затруднить военные перевозки.

Ранее в ходе совещания в штабе участвующих в специальной военной операции на территории Украины родов войск президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников по дальнейшим действиям.

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