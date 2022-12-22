Москва, 22 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил Дом молодёжи в Манеже и поучаствовал в благотворительной акции «Ёлка желаний». Соответствующее видео 22 декабря появилось в телеграм-канале ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Ёлку в этом году украсили открытки от детей военнослужащих, ребят из новых регионов страны и малышей с особенностями здоровья.

Президент снял с дерева три открытки. В одной из них восьмилетний мальчик из Запорожской области попросил о поездке в Крым и посетить дом Деда Мороза. Глава страны был удивлён, ведь в Крыму нет дома Деда Мороза. Ему пояснили, что это два желания в одном. Президент пообещал исполнить мечту ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Путин исполнил желание 5-летнего Осора Аюшеева из Бурятии, который мечтал побывать в роли пожарного. 13-летняя Таня Троценко смогла побывать в Мариинском театре на «Лебедином озере». Долгожданную гитару получил 14-летний Марк Кобленев.

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