Донецк, 22 декабря, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Обстрел гостиницы, где были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, является очередным военным преступлением ВСУ. Об этом 22 декабря заявил журналистам врио главы ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Очередное военное преступление, удар по гражданскому объекту», — сказал Пушилин.

По его словам, в Донецке от таких обстрелов не застрахован никто.

Напомним, ранее Рогозин и Хоценко получили ранения при обстреле боевиками ВСУ гостиницы в Донецке. Рогозину требуется операция из-за застрявшего в позвоночнике осколка. При обстреле два человека погибли.