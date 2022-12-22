Москва, 22 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Продажи электроавтомобилей «Москвич» могут стартовать с 26 декабря. Об этом 22 декабря заявил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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Он сообщил, что автотранспортные средства марки «Москвич» на электрической тяге могут начать продавать с 26 декабря.

«Уже, по-моему, с понедельника можно будет купить и электрическую машину», — заявил Ликсутов, добавив, что в 2023 году предприятие намерено выпустить 50 тысяч автомобилей, в том числе десять тысяч электрических.

Чиновник считает, что проблем с продажами этого автомобиля быть не должно.

Он также сообщил, что намерен купить автомобиль «Москвич» для себя, скорее всего, в белом цвете.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что продавать автомобиль «Москвич 3» намерены по цене от 1,97 млн рублей. Автомобили «Москвич» начали серийно собирать в Москве на бывшем заводе Renault.

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