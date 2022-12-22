Москва, 22 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Работа военно-промышленного комплекса Украины парализована ударами российских ракет, боевой потенциал ВСУ существенно снижен. Об этом начальник Генштаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов заявил 22 декабря на брифинге перед военными атташе иностранных государств.

Министерство обороны России Пуск крылатых ракет «Калибр-НК» с борта корабля

Он отметил, что российские военные в рамках спецоперации поразили высокоточными ракетами большой дальности свыше 1300 критически важных объектов на территории Украины.

Это позволило существенно снизить боевой потенциал ВСУ, парализовать работу военно-промышленного комплекса и серьёзно затруднить военные перевозки, сказал Герасимов.

Военные лётчики, добавил он, с начала спецоперации уничтожили 11 тыс. единиц украинского вооружения. Они совершают около 150 вылетов в день.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поддержал предложения министра обороны Сергея Шойгу о реформах в армии. По словам Путина, изменения в войсках пройдут спокойно, ритмично и без суеты.

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