Берлин, 22 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Германия передала киевскому режиму еще одну немецкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, сообщается на сайте правительства ФРГ.

(сс) U.S. Army Bergepanzer 2

Таким образом, всего Киев получил 13 БРЭМ Bergepanzer 2.

Кроме того, Берлин передал киевскому режиму 13 автомобилей пограничной службы (в общей сложности 78 таких машин), а также одну машину скорой помощи (всего 35) и два вилочных погрузчика (всего четыре).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против прекращения огня на Украине на российских условиях.

Она пояснила заявление тем, что такой вариант не положил бы конец «ужасу для народа Украины, а наоборот».

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