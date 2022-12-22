Вашингтон, 22 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Некоторые сцены для предполагаемых фильмов «Аватар 3» и «Аватар 4» сняты заранее, пока участвующие в них юные актёры не повзрослели. Об этом режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал Entertainment Weekly.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

По его словам, новые сцены он снимал одновременно с картиной «Аватар: Путь воды». Таким образом режиссёр решил избежать проблемы, проявившейся в сериале «Очень странные дела». Молодые актёры взрослели и выглядели «на 27 лет», играя школьников.

Кэмерон рассказал, что актёр Джек Чемпион, снимавшийся в продолжении «Аватара» с 12 лет, «рос как сорняк». Сейчас ему 18 лет. Тринити Блисс, которой было семь, сегодня уже 13.

Продюсер Джон Ландау рассказал, что в новых фильмах зрители увидят ещё неизвестные им экосистемы планеты Пандора.

Как сообщало ИА REGNUM, фантастический фильм «Аватар: Путь воды», продолживший блокбастер «Аватар» 2009 года, вышел на широкие экраны в США 16 декабря. В России картину также запустили в прокат, в условиях санкций её транслирует «сторонний арендодатель».

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