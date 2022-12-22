Минск, 22 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Белорусский завод «Горизонт» начал массово производить ноутбуки. Об этом 22 декабря заявил гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко на церемонии открытия продаж отечественных ноутбуков в одном из торговых центров в Минске, сообщает агентство БелТА.

PublicDomainPictures Ноутбук

По его словам, первый ноутбук, который произведен в Белоруссии, вышел на рынок в модели H-book MAK4.

Эта модель является отечественной белорусской разработкой, она была создана на основе передовых технологий и опыта, при этом аппаратная основа H-book MAK4 разработана на процессоре Intel Core 11, пояснил руководитель предприятия.

«Это современный компьютер, который по своему качеству и производительности сравним с именитыми брендами», — приводит агентство слова Предко.

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