Москва, 22 декабря, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Одним из основных направлений миграционной политики России должно стать создание условий для возвращения в свои дома беженцев из новых регионов страны, с такой инициативой выступили 22 декабря в МВД.

ГУ МЧС России по Курской области Прибытие беженцев

Министерство предлагает внести соответствующие поправки в национальную концепцию миграционной политики.

Речь идет о возвращении граждан в свои дома как из других регионов России, так и из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, 21 декабря на заседании коллегии Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что безопасность всех граждан страны, в том числе жителей регионов, вернувшихся в ее состав в 2022 году, будет обеспечена.