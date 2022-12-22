Саратов, 22 декабря, 2022, 16:03 — ИА Регнум. При столкновении маршрутки и трактора в Саратове пострадали пять человек. Об этом 22 декабря сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По его словам, сообщение о столкновении, произошедшем в Заводском районе, поступило в службу «112» в 15:41 (14:41 мск).

«По предварительным данным, пострадали пять человек. На месте работают спасатели областной службы спасения», — сообщил Юрин.

По данным ГИБДД в больницу попали четыре человека: женщины 51 и 46 лет, мужчина 75 лет и молодой человек 16 лет. В настоящее время инспекторы выясняют обстоятельства произошедшего.