Москва, 22 декабря, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Уголовное дело выданного Египтом «вора в законе» Давида Чачибая направлено в Мосгорсуд после того, как прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение. Об этом 22 декабря сообщили журналистам в пресс-службе московской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

50-летний Чачибая, который до 2013 года носил фамилию Герлиани, обвиняется по статьям «занятие высшего положения в преступной иерархии» и «вымогательство, совершённое организованной группой, в особо крупном размере».

В прокуратуре отметили, что в 2014 году он был признан лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, за которым закреплена зона влияния в исправительных учреждениях в нескольких регионах России.

По информации следствия, Чачибая, причисляя себя к категории «вора в законе», назначал в тюрьмах так называемых положенцев, выполнявших различные указания.

Кроме того, он организовал преступную группу, которая в 2020 году вымогала 15 млн рублей, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи.

В ходе расследования Чачибая был объявлен в международный розыск. В марте 2022 года его задержали в Египте, а через два месяца экстрадировали в Россию.