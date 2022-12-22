Минобороны РФ показало боевую работу экипажей танков Т-72БЗМ
Москва, 22 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России 22 декабря опубликовало в своем телеграм-канале кадры работы экипажей танков Т-72БЗМ.
Дарья Драй ИА REGNUM
Танки Т-72Б3
На кадрах видно, как танкисты Южного военного округа выдвинулись в указанный район и нанесли точечные удары по врагу, засевшему в полуразрушенных зданиях на окраинах населенного пункта.
«Каждую неделю непосредственно от Министерства обороны поступает продовольствие… всем обеспечивают абсолютно, всё есть, всего хватает», — поделился наводчик-оператор, добавив, что жаловаться не на что.
В министерстве рассказали, что танки стали для экипажей «родными», отметив, что единение с техникой вселяет уверенность и способствует успешному выполнению боевых задач.