Москва, 22 декабря, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Министерство обороны России 22 декабря опубликовало в своем телеграм-канале кадры работы экипажей танков Т-72БЗМ.

Дарья Драй ИА REGNUM Танки Т-72Б3

На кадрах видно, как танкисты Южного военного округа выдвинулись в указанный район и нанесли точечные удары по врагу, засевшему в полуразрушенных зданиях на окраинах населенного пункта.

«Каждую неделю непосредственно от Министерства обороны поступает продовольствие… всем обеспечивают абсолютно, всё есть, всего хватает», — поделился наводчик-оператор, добавив, что жаловаться не на что.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3763738" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В министерстве рассказали, что танки стали для экипажей «родными», отметив, что единение с техникой вселяет уверенность и способствует успешному выполнению боевых задач.