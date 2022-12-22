Смоленск, 22 декабря, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Четыре случая вирусного гепатита А обнаружили в одном из детских садов в городе Сафоново Смоленской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу областного управления Роспотребнадзора.

Tverigrad.ru Карантин

«Дети из разных групп детского сада. По списочному составу в детском саду всего 92 человека», — приводят журналисты слова сотрудника областного управления Роспотребнадзора.

По информации пресс-службы Сафоновского районного суда, в начале декабря 2022 года после выявления заболевшего в детском саду был введен карантин сроком на 35 дней. В ходе эпидемиологического расследования число госпитализированных увеличилось до четырех.

Уточняется, что суд признал виновным детский сад в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, учреждению было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 30 суток.