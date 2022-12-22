В Донецке три шахты обесточены из-за обстрела со стороны ВСУ
Донецк, 22 декабря, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Донецке в результате обстрелов со стороны ВСУ обесточены три шахты, сообщили 22 декабря в министерстве угля и энергетики ДНР.
(сс) Andrew Butko
Шахта «Лидиевка»
«В результате очередного обстрела Донецка украинскими боевиками в 13:15 (совпадает с мск) были обесточены три угледобывающих предприятия», — говорится в телеграм-канале министерства.
Отмечается, что были обесточены шахта имени Скочинского, шахта «Лидиевка» и шахта имени Абакумова.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря здание торгового центра «Галактика» повреждено в результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка.
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