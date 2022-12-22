Москва, 22 декабря, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Неправительственная организация (НПО) «Русский антивоенный комитет в Швеции» (организация, признанная в РФ нежелательной) признана нежелательной в России. Об этом 22 декабря сообщил журналистам официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Андрей Иванов.

(сс) Andreykor Здание Генеральной прокуратуры России

Он отметил, что Генпрокуратура признала нежелательной деятельность иностранной НПО Ryska Antikrigskommitteten i Sverige («Русский антивоенный комитет в Швеции») (организация, признанная в РФ нежелательной) по результатам изучения поступивших материалов.

По его словам, деятельность шведской организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Информация о решении направлена в Министерство юстиции для внесения сведений в перечень.

На сайте НПО сообщается, что организация была создана в мае 2022 года в Стокгольме.