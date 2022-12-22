Якутск, 22 декабря, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Якутии компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») открыла крупное Кубалахское месторождение нефти и газа. На баланс Госкомиссии по запасам поставлены свыше 9,5 млрд куб. метров газа и более 1,5 млн тонн нефти, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Кубалахское месторождение расположено недалеко от Среднеботуобинского месторождения, промышленную разработку которого ведет «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Отмечается, что использование сопутствующей инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов нового месторождения.

В результате бурения скважины не только открыли новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ. С целью изучения территории запланировали бурение четырёх поисково-разведочных скважин.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря президент России Владимир Путин в режиме онлайн принял участие в церемонии введения в эксплуатацию Ковыктинского газового месторождения.

Читайте также: В Якутии будут готовить кадры для нефтегазодобывающей отрасли