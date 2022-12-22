Москва, 22 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 22 декабря утвердительно ответил на вопрос о том, верит ли он в Деда Мороза.

Марина Каширская ИА REGNUM Дед Мороз

Вопрос задавала одна из юных посетительниц выставки Дома молодежи в Манеже.

Президент отметил, что «все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза».

Как сообщалось ранее, 22 декабря Владимир Путин принимает участие в нескольких «молодежных» мероприятиях. В частности, он проведет заседание Госсовета по вопросам молодежной политики.